Mariah Carey świętowała ważną rocznicę. Wybrała kreację w swoim stylu

Co roku dwa przeboje oznajmiają nam, że czas iść do piwnicy po bombki – "Las Christmas" George’a Michaela i Wham! oraz "All I Want For Christmas Is You" Mariah Carey. Ten drugi hit obchodzi w tym roku swoje 25-lecie. Jego wykonawczyni postanowiła to uczcić.

Mariah Carey pozuje przy makiecie Empire State Building

49-letnia Mariah Carey ma powody do dumy. Jej hit od 25 lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Ba, wiedzie mu się coraz lepiej. Przebój "All I Want For Christmas Is You" chociaż już świętuje ćwierćwiecze, dopiero teraz znalazł się 1. miejscu prestiżowej listy "Billboard Hot 100".

Mariah Carey zapaliła światła na Empire State Building

Z okazji 25-lecia swojego hitu Mariah Carey dostąpiła zaszczytu rozświetlenia kultowego nowojorskiego Empire State Building. Gwiazda zamaszystym ruchem opuściła dźwignię, budynek rozpalił się tysiącem świateł, ale najjaśniejszym światłem świeciła sama Mariah.

Dobiegająca 50-tki piosenkarka pojawiła się na uroczystości w długiej, srebrnej sukni wyszywanej drobnymi kamieniami. Duży dekolt wyeksponował duży naszyjnik z kamieniami w kolorze srebra i wina. Rozporek zaś odsłonił masywne sandały na platformie i wysokim obcasie – dobrane pod kolor sukienki. Ozdobną kreację gwiazda postanowiła stonować nieco naturalnym i delikatnym makijażem.

Mariah Carey – tak wyglądała 25 lat temu

Trzeba przyznać, że piosenkarka trzyma formę. Kiedy oglądamy zdjęcia sprzed 25 lat, mamy wrażenie, że dla Mariah czas się zatrzymał – ma ten sam młodzieńczy uśmiech, to samo zalotne spojrzenie.

Życzymy piosenkarce jeszcze wielu lat na scenie i kolejnych muzycznych sukcesów.