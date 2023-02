Marian Opania swoją żonę poznał w liceum. Para do dziś jest razem

Opania, pytany o przepis na szczęśliwy związek podkreślił, że trzeba o niego dbać i po prostu się lubić. - My z żoną się żremy i co tydzień rozwodzimy, ale do tej pory nie rozwiedliśmy. Miłość trzeba pielęgnować i podlewać. Umieć przepraszać i kupować kwiaty bez okazji. Przede wszystkim trzeba się lubić. A jak się człowiek czubi, to znaczy, że w związku jest jakieś uczucie - powiedział w jednej z rozmów w "Fakcie".