Małgorzata Braunek przeżyła niezwykłą miłość. O tym romansie mówili wszyscy

Miłość od pierwszego wejrzenia?

Kiedy się poznali, obydwoje byli w związkach. Ona miała męża, on - żonę. Jak wspominała po latach aktorka, obydwoje jednak poczuli do siebie coś niesamowitego. Wszystko zaczęło się od promocji filmu "Polowanie na muchy". Małgorzata Braunek wraz z Andrzejem Wajdą oraz innymi aktorami wybrała się na festiwal filmowy w Rio de Janerio. Podczas podróży ekipa miała przesiadkę w Paryżu. Wtedy do znanego reżysera podszedł jego znajomy. Tym mężczyzną był nie kto inny a Andrzej Żuławski. Braunek z miejsca się nim zachwyciła.