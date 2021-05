Marianna Linde zmieniła kolor włosów. Córka Olafa Lubaszenki przeszła metamorfozę

Jeszcze w czasie studiów Marianna zdecydowała się na występowanie pod nazwiskiem pradziadka, dzięki czemu nie jest kojarzona z ojcem albo dziadkiem. Od najmłodszych lata interesowała się aktorstwem i muzyką, czyli świat jej rodziców był dla niej bardzo bliski. W 2015 roku opublikowała piosenkę "Bitch Is Back", a w 2017 nagrała debiutancki album. Rok później brała udział w 9. edycji "The Voice of Poland".