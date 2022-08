Marina Łuczenko-Szczęsna ujawniła szczegóły choroby. Nie miała żadnych objawów

Pojawiło się też kilka pytań o to, czemu Marina znika z mediów społecznościowych. "Jestem typem osoby, która, jak ma problem, zamyka się w sobie i izoluje, w szczególności od mediów społecznościowych" - podkreśliła. Żona Wojciecha Szczęsnego ujawniła, że 30 listopada przeszła operację. "Długo czekałam na badanie histopatologiczne, aby odetchnąć z ulgą, że jest już po wszystkim. Bardzo ciężko wracałam do siebie, co tylko pogarszało mój stan emocjonalny. Leczenie pozabiegowe osłabiło mój organizm, przez co cały czas chorowałam. Dodatkowo doszły ogromne zmiany hormonalne, co wpłynęło bardzo negatywnie na mój stan psychiczny" - relacjonowała.