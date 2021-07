Marina Łuczenko-Szczęsna pozuje w sukience z sieciówki. Ma ważny przekaz dla fanów

Kariera i życie rodzinne

Pierwszą płytę pt. "Hard Beat" wydała w 2011 roku. Zdobyła wówczas nagrodę Eska Music Awards, album sprzedawał się świetnie, a Marina występowała w popularnym serialu, reklamach i została idolką nastolatek. Jej kolejne albumy – "On My Way" i "Warstwy" nie powtórzyły jednak komercyjnego sukcesu debiutanckiego krążka.