Marta Glik o dramatycznych chwilach w małżeństwie z piłkarzem. Pamięta zwłaszcza ten dzień

Marta Glik miała zaledwie 7 lat, gdy poznała swojego przyszłego męża. Ona i Kamil zostali parą jeszcze w gimnazjum jako nastolatkowie. Dziś są szczęśliwym małżeństwem i na co dzień mieszkają zagranicą. Jak mówi Marta Glik, nie przepada za określeniem "WAG". - Nie przepadam za nim, bo nic nie znaczy i do niczego nie prowadzi - powiedziała w rozmowie z Interią. W obszernym wywiadzie żona piłkarza opowiedziała o ich relacji, życiu poza Polską oraz o dramatycznych chwilach, które spotkały ich małżeństwo.

Kontuzja barku

Jednym z takich momentów była kontuzja barku Kamila, do której doszło tuż przed mundialem. Wówczas jego żona płakała.

- No tak. Byłam wtedy u nas w domku na Mazurach, z koleżankami i z ich dziećmi. Chciałyśmy sobie taki fajny weekend zrobić. Widziałam, że Kamil się do mnie "dobija" telefonicznie, ale nie odbierałam, bo akurat wychodziłyśmy nad jezioro - trzeba było ogarnąć dzieci i wszystko spakować - wspomina Marta Glik.

- "Pikawa" od razu na dwieście i dzwonię do Kamila. Opowiedział mi, co się stało. Załamałam się. O Boże, pomyślałam, jego marzenia... wszystko runęło. Ale skontaktowałam się od razu z lekarzem kadry i z trenerem Nawałką. Cały czas im mówiłam, że Kamil jest silny i że da radę - wspomina żona piłkarza, która bez wahania pojechała wspierać męża.

I choć wspomniany "epizod" jest wręcz dramatycznym wspomnieniem dla małżeństwa, to para wyszła z niego obronną ręką a Kamil Glik zyskał pewność, że może liczyć na ukochaną żonę w każdej chwili.

