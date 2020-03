Marta Kaczyńska płaci fortunę za szkołę dzieci. Ostatnio pochwaliła państwową placówkę

Marta Kaczyńska dba o edukację swoich córek. Uczęszczają do prywatnej placówki, w której roczne czesne to koszt rzędu 17 tys. zł. Ostatnio, bratanica Jarosława Kaczyńskiego, na łamach Tygodnika Sieci zachwycała się państwową placówką. Czyżby rozważała posłanie najmłodszej latorośli do publicznego przedszkola?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Marta Kaczyńska chwali publiczne przedszkole. Jej dzieci chodzą do prywatnej placówki (ons)

Marta Kaczyńska od lat wzbudza emocje opinii publicznej. Odkąd pisze felietony do Tygodnika Sieci, internauci mogą poznać jej opinię na różne tematy. Ostatnio, prawniczka z wykształcenia, wypowiedziała się na temat jednej z placówek przedszkolnych w Lądku Zdrój. Pochlebny artykuł zatytułowała "Przedszkole marzeń istnieje".

Marta Kaczyńska posyła dzieci do prywatnej szkoły W publikacji, Marta Kaczyńska, podkreśliła, że budynek przedszkola został uznany przez Komisję Europejską za "wzorcowy projekt przeznaczony dla wczesnej edukacji". Zaznaczyła, że placówka jest przyjazna środowisku, dzięki wykorzystaniu podziemnych wód geotermalnych – dostarczają ciepło zimą, chłodzą latem. Opisała wnętrza przedszkola jako estetyczne, pozwalające na skupienie uwagi.

Niedługo Marta Kaczyńska stanie przed wyborem placówki edukacyjnej dla swojego 1,5 rocznego syna - Stanisława Lecha. Choć mieszka 600 km od Lądka Zdrój, być może uda jej się znaleźć, tak samo fantastyczne miejsce, w bliższej odległości od rodzinnego Trójmiasta.

W Holandii walczą o prawa "sexworkerów". Polskie prostytutki z tego kpią