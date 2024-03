Marta Krupa wspomina trudny związek. "Nie wierzyłam w siebie"

Piosenkarka wyznała, że jej utwór "Thank you" został zainspirowany jej osobistymi miłosnymi przeżyciami. Mimo że byli partnerzy "dostarczyli" jej wielu niezbyt przyjemnych emocji, na koniec podziękowała im za to co się stało. Wiele się nauczyła w tym czasie. Podkreśliła, że dzięki temu jest teraz silną kobietą. Obecnie jest singielką.