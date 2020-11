Siostra Joanny Krupy zniknęła z show-biznesu. Modelka zdradza, co teraz robi

Joanna Krupa komentuje zniknięcie Marty Krupy z show-biznesu

- Moja siostra już dawno zdecydowała, że nie chce być w show-biznesie. Już po tym programie co robiliśmy razem w Miami [Real Housewives of Miami – red.] - powiedzialą w rozmowie z jastrzabpost.pl.

- To jest jej życie, to jest jej przyszłość. Poznała swojego męża, on za bardzo nie chciał, aby ona była w tej branży. I tak sobie żyją, są szczęśliwi i tyle. W ogóle nie tęskni za tą branżą, nie tęskni za show-biznesem. Ją to nie kręci - podsumowała Krupa.