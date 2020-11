Marta Lempart może liczyć na partnerkę. Kim jest Natalia Pancewicz?

Na co dzień Lempart i Pancewicz mieszkają razem we Wrocławiu, dzieląc się opieką nad dwoma psami – Bajką i Fraszką. Swego czasu ukochana inicjatorki strajków chciała zostać radną. Niestety, nie udało się.

"Dziękuję wszystkim, którzy/re oddali/ły na mnie swój głos! Tym razem się nie udało, ale to oczywiście nie oznacza, że przestanę działać - wręcz przeciwnie. Wszystkim kandydatom/kom którzy/re weszli/ły do Rady Miejskiej – gratuluję. Przed wami ciężka praca, a my obywatele i obywatelki będziemy patrzeć wam na ręce" – pisała wtedy.