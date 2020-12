Marta Lempart o pomyśle referendum ws. aborcji. Aktywistka o słowach Andrzeja Dudy

Marta Lempart w programie "Newsroom" odniosła się do wypowiedzi prezydenta RP, który przyznał, że nie chce referendum w sprawie prawa do aborcji w Polsce, ponieważ jego zdaniem aborcja to: "zabijanie dzieci i nie ma tutaj pola do dyskusji". Przedstawicielka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet również nie chce referendum, ale z zupełnie innych powodów. - Nie decyduje się w referendum o prawach człowieka. Nie decyduje się w referendum o tym, czy kobieta jest człowiekiem. Każdy, kto w tym momencie wzywa do referendum, idzie pod rękę z PiS-em" - powiedziała. W drugiej części rozmowy Marta Lempart pokreśliła, że Ogólnopolski Strajk Kobiet nie planuje protestów w trakcie pasterek, ale jednocześnie nie wie, czy niektórzy księża nie sprowokują do tego wiernych popierających strajk.

Rozwiń