Marta Wierzbicka zachwyca w śmiałej sesji. Jak dzisiaj wygląda gwiazda "Na Wspólnej"?

Marta Wierzbicka w śmiałej sesji

Temat wyglądu Marty Wierzbickiej co jakiś czas powracał jak bumerang. - Był taki moment, jak schudłam, że wszyscy się pytali, dlaczego ja schudłam. Wszędzie było to pytanie. Broniłam się wtedy, żeby nie wpaść w szufladę, że to jest Marta, która schudła i teraz będzie opowiadała, że schudła. Więc ja nie chciałam opowiadać, dlaczego schudłam i po co – wyznała w rozmowie z Żurnalistą. Genezą utraty wagi były problemy zdrowotne. - Udało mi się to unormować, dlatego schudłam – powiedziała Wierzbicka.