Marta Wierzbicka chwali się kanapą. Znamy cenę – sporo kosztuje

29-letnia aktorka serialu "Na Wspólnej" w przeciwieństwie do wielu swoich rówieśników, może cieszyć się własnym mieszkaniem. Z gustem wyposaża lokum, a jednym z elementów, które przyciąga uwagę, jest kanapa. Sprawdziliśmy jej cenę.

Marta Wierzbicka od najmłodszych lat ciężko pracuje – rola Oli Zimińskiej we flagowej telenoweli TVN przypadła jej, gdy była jeszcze dziewczynką. Z jednej strony, była to dla niej zabawa, z drugiej zaś źródło poważnych zarobków. W 2019 r. podano, że aktorzy mogli liczyć na 2 tys. złotych za dzień zdjęciowy. Pandemia koronawirusa sporo zmieniła w tej kwestii. Koleżanka Wierzbickiej z planu, Sylwia Gliwa, narzekała, że w kwietniu obcięto pensje jej i innym osobami pracującymi przy serialu na umowę o dzieło, do tego produkcję – z oczywistych względów – wstrzymano.

Marta Wierzbicka – mieszkanie

Nawet jeśli Wierzbicka znalazła się w podobnej sytuacji, co Gliwa, to nie komentuje tego publicznie. Wchodząc na jej instagramowy profil, można odnieść wrażenie, że mimo szalejącej epidemii, 29-latka stara się zachować optymizm i spokój – również we własnych czterech kątach.

Aktorka i influencerka stworzyła miejsce, które spokojnie mogłoby należeć do blogerki modowej o światowej sławie, a jego zdjęcia trafić do magazynu wnętrzarskiego. Gwiazda ma eklektyczny gust – kocha łączyć stare z nowym i widać, że mnóstwo czasu spędza w kuchni, bo uwielbia gotować. Na drugim miejscu jest salon. Ostatnio znalazła się tam piękna kanapa w butelkowym odcieniu. Wierzbicka oznaczyła, skąd to meblarskie cudo pochodzi.

Po wejściu na stronę internetową sklepu dowiadujemy się, że kanapa wpadła w oko nie tylko Marcie, bo zostało zaledwie kilka jego sztuk. Aczkolwiek nie każdy może sobie na nią pozwolić. Początkowa cena wynosiła 10 tys. złotych – w tej chwili mebel objęto promocją i kosztuje on ponad 8,3 tys. złotych.

Wiele wskazuje na to, że aktorka "Na Wspólnej" nie musiała za niego płacić i – jak wiele celebrytek –nawiązała współpracę ze sklepem. "To największa kanapa, jaką miałam w życiu. Coś czuję, ze spędzę na niej sporo wolnego czasu" – ocenia dziś drogi, acz gustowny dodatek zachwycona Wierzbicka. Fanki natomiast się zachwycają.

Urszula Dębska o reakcjach kobiet chorych na raka. Wcześniej pokazała się bez włosów