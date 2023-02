Marta z "Rolnika" pokazała zdjęcie syna. Wszyscy piszą o jednym

Marta Paszkin pokazała przeurocze rodzinne fotografie i zaapelowała do fanów

Na pierwszym zdjęciu Marta Paszkin, Paweł Bodzianny i ich ośmiomiesięczny syn Adaś pozują przy oknie, uśmiechając się szeroko do obiektywu. Natomiast na drugim leżą na łóżku. Celebrytka z programu TVP nie tylko pochwaliła się efektami sesji fotograficznej, ale także zaapelowała do fanów. O co chodziło?