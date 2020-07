Marta Żmuda Trzebiatowska zdradziła imię córeczki. Opowiedziała też o ciąży w czasie pandemii

Marta Żmuda Trzebiatowska o lockdownie

Ciąża Żmudy Trzebiatowskiej przypadła na czas pandemii koronawirusa. W rozmowie nie zabrakło i tego wątku. – Byłam zła, bo nie tak wyobrażałam sobie końcówkę oczekiwania na dziecko. Musiałam pożegnać się z wieloma planami, marzeniami i zaakceptować ówczesny stan rzeczy, a do tego szczególnie na siebie uważać, co oznaczało siedzenie w domu, nawet zanim zostało to odgórnie zalecone. To nie do końca dobrze na mnie wpływało – wspomina.