Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 martyna wojciechowska oprac. Katarzyna Dobrzyńska 27-12-2019 (11:17) Martyna Wojciechowska o świątecznym "cudzie". "Mikołaj dotarł też na wysypisko śmieci" Martyna Wojciechowska często bierze udział w akcjach społecznych i pomaga potrzebującym. W te święta również nie zapomniała o dzieciach, nawet tych z krańca świata. Zaangażowała się w akcję, która odniosła sukces. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Martyna Wojciechowska o akcji charytatywnej w Meksyku (Instagram.com) Martyna Wojciechowska nie tylko w swoich programach, ale też w mediach społecznościowych stara się pokazywać warunki życia osób w trudnej sytuacji. Stara się wszystkim pomagać oraz zwrócić uwagę ludzi na krzywdę innych. Często angażuje się w zbiórki, akcje charytatywne czy licytacje. Sama założyła fundację, dzięki której może pomagać bohaterkom swojego programu. Martyna Wojciechowska – akcja charytatywna Podróżniczka zorganizowała zbiórkę zabawek dla dzieci w Meksyku. Na swoim profilu na Instagramie poinformowała, że udało się uratować święta najmłodszych. "Mikołaj dotarł też na wysypisko śmieci w Meksyku. I to wy nim byliście! Dzieciaki, podopieczni Fundacji UNAWEZA, dostały przybory szkolne i zabawki. Dla nas to czasem tak niewiele, a dla nich… Spójrzcie sami, jaka radość!" – napisała w opisie pod zdjęciem. Jej obserwatorzy byli pod wrażeniem postawy podróżniczki. "I za to cię uwielbiam. Mały gest, a ile dobra", "Martynko, jesteś aniołem", "Cudowna wiadomość" – pisali internauci. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz także: Straciła dwa domy i oszczędności. Justyna zaczyna życie od zera w wieku 46 lat 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne