WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 martyna wojciechowskatradycje świąteczne oprac. Katarzyna Dobrzyńska 10 godzin temu Martyna Wojciechowska mówi o tradycjach świątecznych na świecie. Japonia jak zwykle zaskakuje Święta u każdego wyglądają inaczej, jednak wszyscy trzymamy się pewnych tradycji. Martyna Wojciechowska na swoim profilu na Instagramie opublikowała wpis, w którym opowiedziała o tradycjach świątecznych na całym świecie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Martyna Wojciechowska opowiedziała o tradycjach świątecznych (ons) Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt bez choinki, karpia i pierogów. Należy jednak pamiętać, że Boże Narodzenie w wielu krajach nie ma nic wspólnego z przystrojonym drzewkiem. Tradycje bożonarodzeniowe na świecie Martyna Wojciechowska, jako podróżniczka zdecydowała się opowiedzieć o kilku niezwykłych tradycjach obchodzonych podczas świąt Bożego Narodzenia. " U nas choinka, 12 potraw, jedno dodatkowe miejsce przy stole, a jak wygląda Boże Narodzenie na krańcach świata? W Indiach bardzo często rolę naszej ozdobnej choinki pełnią bananowce i drzewa mango. W stolicy Wenezueli, Caracas, przyjęto zwyczaj jeżdżenia do kościoła w Święta Bożego Narodzenia na rolkach. Od jakiegoś czasu władze zamykają w Wigilię ulicę, aby wierni mogli spokojnie dotrzeć na mszę na rolkach! W Japonii powstała natomiast tradycja jedzenia kurczaka z KFC. Pod lokalami fastfoodów ustawiają się kolejki po świąteczny kubełek " – napisała w opisie pod fotografią. Podróżniczka zachęciła swoich fanów do dzielenia ich obserwacjami z podróży. "Spotkaliście się podczas swoich podróży z ciekawymi, innymi niż nasze obchodami świąt Bożego Narodzenia? Piszcie koniecznie, o ile macie chwilę wytchnienia w tym szalonym czasie przygotowań do Wigilii!" – zapytała w poście. Pod zdjęciem pojawiło się wiele odpowiedzi na pytania, ale również świąteczne życzenia. "Wesołych świąt", "Magicznych świąt", "Wesołych Świat Bożego Narodzenia" – komentowali internauci. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz także: Jak pomalować brwi? Oto najprostszy sposób 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne