WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 martyna wojciechowska oprac. Katarzyna Dobrzyńska 27-12-2019 (07:30) Martyna Wojciechowska pokazała swoich najbliższych. "Wszyscy, których kocham" Martyna Wojciechowska, choć jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, to rzadko pokazuje, jak spędza czas wolny. Chroni też prywatność swojej rodziny. Tym razem jednak zrobiła wyjątek i pochwaliła się pięknymi zdjęciami z najbliższymi. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Martyna Wojciechowska pokazała najbliższych (ONS.pl) Program dziennikarki i podróżniczki "Kobieta na krańcu świata" od lat gości na szklanym ekranie. Rolę gwiazdy Martyna łączy z byciem mamą, córką, partnerką i dlatego tak cenne są dla niej chwilę spędzone wśród najbliższych. Zazwyczaj takie momenty zatrzymuje tylko dla siebie. Tym razem jednak chciała pochwalić się swoim obserwatorom tymi magicznymi chwilami. Martyna Wojciechowska pokazała rodzinę Wojeciechowska na swoim profilu na Instagramie pokazała rodzinne zdjęcia. Nie zabrakło na nich córki i partnera celebrytki. Widać, że świetnie się dogadują i są ze sobą bardzo zżyci. Córka gwiazdy zadbała o prezent dla każdego członka rodziny. "Wszyscy, których kocham. Mikołajka Marysia dla każdego przygotowała samodzielnie zrobione prezenty! Dla mnie sól do kąpieli na stres. Z olejkami eterycznymi, żebym się relaksowała i bardziej o siebie dbała" – wyjaśniła Wojciechowska w podpisie pod zdjęciem. Obserwatorzy podróżniczki byli zachwyceni fotografiami. Pod postem posypało się wiele komentarzy i miłych słów. "Masz piękną córkę, bardzo podobna do ciebie", "Cudownie się na was patrzy. Piękna córka, świetna rodzina", "Uwielbiam panią za normalność. Z tych zdjęć bije szczęście i miłość. Mam nadzieję, że będzie to trwało u pani w domu, który tworzą Marysia, rodzice i Przemek" – pisali internauci. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz także: Straciła dwa domy i oszczędności. Justyna zaczyna życie od zera w wieku 46 lat 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne