Martyna Wojciechowska poruszyła kwestię rasizmu. Opowiedziała historię niezwykłej dziewczynki

Martyna Wojciechowska opowiedziała historię Ruby Bridges

"Zdjęcie z 1960 roku. Ruby Bridges eskortowana przez agentów federalnych w drodze do szkoły. Była to pierwsza próba integracji rasowej amerykańskiego systemu szkolnictwa na południu, a Ruby była pierwszym afroamerykańskim dzieckiem, które zaczęło uczęszczać do szkoły dla białych dzieci w Nowym Orleanie (stan Luizjana). Spotkało się to z falą protestów, 6-letnia dziewczynka i jej rodzina dostawali groźby, rodzice zabierali swoje dzieci ze szkoły, niektórzy nauczyciele odmawiali wykonywania pracy. Dla bezpieczeństwa Ruby musiała jeść drugie śniadanie pod nadzorem policji i mogły to być tylko kanapki przyniesione z domu" – opisuje w poście.