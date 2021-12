Martyna Wojciechowska w poruszającej rozmowie z mistrzynią paraolimpijską Różą Kozakowską. Na wizji polały się łzy

– Uciekałam z domu wielokrotnie, bo to był jedyny sposób, by przetrwać. Czasem nie zdążałam, bo te moje małe nogi, choć szybkie, czasem nie nadążały. Przeskakiwałam przez taką bramę. Kiedyś nie zdążyłam i mnie dźgnął nożem. Byłam przewrócona, cała zalana w krwi, bo mnie pobił. Nie zdążyłam uciec, ale przeżyłam – dodała Kozakowska, której ojciec niejednokrotnie przystawiał nóż do brzucha i groził, że ją zabije.