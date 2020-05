Martyna Wojciechowska wspomina zdobycie szczytu Mount Everest. Trzecia i najmłodsza Polka

Martyna Wojciechowska opublikowała na swoim profilu na Instagramie fotografię ze szczytu Mount Everest. Umorusana, zmęczona, ale szczęśliwa. Do dzisiaj pamięta ten moment, który nadaje jej siłę napędową do osiągania kolejnych sukcesów.

W dalszej części motywuje swoich obserwatorów, aby do końca walczyli o marzenia. "Droga do spełnienia marzeń zwykle nie jest łatwa, ale w mediach nie mówi się o upadkach, o przelanych łzach i o niepowodzeniach. Ludzie widzą tylko efekt końcowy. A to jest tylko część prawdy. Jeśli o czymś bardzo marzycie, to nie rezygnujcie, nie cofajcie się przed przeszkodami, uwierzcie w siebie. Determinacja, pokora, pasja" - podkreśla.