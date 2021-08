Martyna Wojciechowska zabiera głos w sprawie Afganistanu. "To, co się teraz wydarzyło, to także nasza wina. Świata Zachodu"

"Kanada (kraj, który ma tyle mieszkańców, co my) ogłosiła, że przyjmie do siebie 20 tys. Afgańczyków, Niemcy przyjmą 10 tys. osób, tymczasem Polska poinformowała o przyznaniu… 45 wiz. Tyle, że do odbioru osobistego w oddalonym o tysiąc kilometrów New Delhi w Indiach! Jakim sposobem ci ludzie mieli to zrobić? Teraz Kancelaria Premiera Morawieckiego mówi o 100 wizach, co i tak uważam za żenujący akt braku lojalności" – napisała podróżniczka.