Martyna Wojciechowska zwierzyła się fanom. "Sięgnęłam dna"

Martyna Wojciechowska o nurkowaniu. Zdecydowała się po ponad 18 latach

Martyna Wojciechowska podzieliła się też przemyśleniami dotyczącymi przygotowań do zejścia pod wodę. Jak sama pisze, były to "długie treningi i pokora". "Tutaj nie ma miejsca na pośpiech. Za to spokojny oddech i spokojna głowa są bardzo wskazane. Przy takich głębokościach jesteś tylko ty i bezkres podwodnego świata. Wszystko sprowadza się do podstawowych i bardzo uważnych działań, które decydują o Twoim życiu. To jedyne znane mi miejsce, w którym nie można pozwolić sobie na jakiekolwiek inne myśli. Jesteś tu i teraz w 100%. Nie znajduję słów na opisanie szczęścia, które towarzyszy marzeniu, na którego spełnienie tak długo się czekało. Ponad 18 lat" - opisywała na Facebooku.