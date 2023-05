Mary Alexopoulou nie żyje. Artystka, która wstąpiła do zakonu, miała 79 lat

Mary Alexopoulou w latach 60. i 70. ubiegłego wieku była jedną z najbardziej rozpoznawalnych greckich artystek. Przed Mary drzwi do międzynarodowej kariery stały otworem. W tamtym czasie utwory wokalistki były na ustach całej Europy.

Alexopoulou zachwycała nie tylko głosem, lecz także nietuzinkową urodą. Dwukrotnie zagrała w produkcjach filmowych. Wzięła też udział w wyborach miss. Drogę ku światowej popularności przerwał tragiczny wypadek, po którym Mary postanowiła wstąpić do zakonu. Alexopoulou zmarła w wieku 79 lat.

Gdyby nie traumatyczne wydarzenia, bardzo możliwe, że grecka artystka zdobyłaby ogromną sławę. Rozpędzającą się karierę przerwał wypadek córki Mary. 18-latka zginęła w wypadku samochodowym. To właśnie po śmierci córki Alexopoulou podjęła decyzję o wstąpieniu do zakonu.

Tym samym 42-letnia Mary przyjęła imię Teonimfa i znalazła się w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Koropi. Do końca życia nie zrzuciła habitu, aby powrócić do dawnego życia. Jak podają zagraniczne portale, była grecka artystka zmarła tuż przed swoimi 80. urodzinami.

Mary Alexopoulou dość szybko zdobyła popularność. Piosenkarka w 1966 roku poznała Kostasa Klavvasa, czyli jednego z najwybitniejszych muzycznych greckich kompozytorów. To właśnie Kostas skomponował dla wokalistki takie utwory jak "Poio karavi" czy "Jeśli kiedykolwiek będziesz spragniony". Rok 1966 był dla piosenkarki naprawdę przełomowy; również wtedy wzięła udział w ważnym muzycznym Festiwalu Piosenki Light w Salonikach. Wykonana przez Mary grecka wersja "La bambola" szybko stała się międzynarodowym hitem.

