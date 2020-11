Mary Komasa widziała, jak policja potraktowała ludzi na Strajku Kobiet. Jej reakcja nie dziwi

Mary Komasa wzięła udział w środowym Strajku Kobiet. "Blokada Sejmu" to kolejny protest przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego ws. zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Demonstracje zaczęły się na ulicy Wiejskiej, później przeniosły się w okolice centrum stolicy i zakończyły pod siedzibą TVP. To właśnie tam doszło do starć z policją.