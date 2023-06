Maryla w stylizacji "z pazurem". Wszyscy patrzyli na jej uda

Zoom na dziury i przetarcia

"Destroy fashion" to trend, który co chwila powraca do mody. Fabrycznie zniszczone ubrania – z plamami, przetarciami, dziurami i łatami - trafiają nie tylko w ręce zbuntowanych rebeliantek. Także fashionistek i artystek, które pragną dodać stylizacji nieco... szwarccharakteru. Ubrania "nadgryzione zębem czasu", chociaż z metką, wyglądają jakby miały za sobą trudną i niechlubną przeszłość.