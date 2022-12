Te sylwestrowe kreacje przeszły do historii. Trudno się nie uśmiechnąć

Doda cała w piórach

Ekstrawagancja to jej drugie imię i udowadnia nam to od lat. Doda uwielbia szokować, także swoimi strojami. Na jeden z sylwestrowych koncertów ubrała się w strój, którego górna część pokryta była beżowymi piórami. Pierzaste rękawy i wysoki kołnierz sprawiły, że piosenkarka wyglądała niczym ptak. Dolna część stylizacji przybrała natomiast formę tiulowej minispódniczki. Do tego cieliste kabaretki, wysokie buty i włosy splecione w warkocze na samym czubku głowy. To wystarczyło, by Doda była na językach wszystkich.