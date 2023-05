Zaszalała ze stylizacją w Sopocie. Ludzie przecierali oczy

Polsat SuperHit Festiwal 2023 nie mógłby się odbyć bez ikony polskiej sceny muzycznej i weteranki letnich festiwali, Maryli Rodowicz . Przebojowa wokalistka, której garderoba bazuje na estetyce "dzieci kwiatów", awangardzie i stylu artystycznej bohemy, nieustannie zaskakuje nieoczywistymi kreacjami na scenie. Tym razem wzięła na warsztat "zwykły" jeans , zamieniając go w coś... dalekiego od zwyczajności.

Żaden denimowy total look nie może równać się z tym, co za chwilę zobaczysz. Maryla Rodowicz nadała jeansom nowy wymiar, a każdy, kto twierdził, że w swoim życiu zdążył zobaczyć już każdą wariację denimu – powinien ugryźć się w język .

Jednak to spodnie zagrały pierwszoplanową rolę w stylizacji . Jeansowe dzwony z "przypadkowymi" dziurami, przetarciami i wycięciami, wieńczyły... pióra. A dokładnie cały batalion piór w odcieniu romantycznego i lekkiego błękitu.

Aplikacje doczepione do dołu nogawki z całych sił walczyły o uwagę. Starania zdecydowanie przyniosły oczekiwany efekt, ponieważ od nóg Maryli Rodowicz nie sposób oderwać wzrok .

