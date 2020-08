WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 1 marynarki damskie 16 min. temu Marynarka na jesień: wybierz krój dla swojej figury Marynarka to dla niektórych całoroczny element garderoby. Jednak chłodniejsze, jesienny dni sprawiają, że chętniej sięga po nią większa część z nas. Obok najmodniejszych krojów i kolorów – warto zadbać także o perfekcyjne dopasowanie tego elementu garderoby. Jak zrobić to poprawie, by wyglądać w marynarce zjawiskowo? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Marynarka na jesień powinna być dostosowana do każdej figury. (Pexels) Materiał Partnera: Domodi.pl Na początku jednak, przypomnijmy sobie jakie mamy rodzaje sylwetek damskich. A należą do nich: jabłko – figurę charakteryzują szczupłe nogi oraz dość szerokie: biodra, brzuch, piersi oraz ramiona

gruszka – z wąskimi ramionami, widoczną talia i szerszymi biodrami

klepsydra – gdzie ramiona są porównywalne szerokości z biodrami, a talia jest bardzo widocznie zaznaczona

prostokąt – tutaj figura jest bardzo symetryczna, a ramiona i biodra znajdują się w jednej linii z talią. Jak zatem dopasować modne obecnie marynarki do swojej figury? Podpowiadamy wraz z Domodi.pl! Dla figury jabłka Głównym wyzwaniem Pań o sylwetce jabłka jest tuszowanie górnych partii ciała. Ale niech nie zmyli nas to określenie – w przypadku tej figury nie możemy postawić na oversize, gdyż ten model dodatkowo poszerzy całą sylwetkę. Zrezygnujmy też z krótkich marynarek, które eksponują to, co chcemy ukryć. Jak zatem dobrać idealny model? Warto poszukać takich, które mają zaznaczoną talie lekko powyżej tej naturalnej. Taki zabieg wyszczupla sylwetkę wydłużając ją. Tak samo dzieje się z obecnością pionowych zaszewek oraz modeli o lekko rozkloszowanym dole. Marynarka nie powinna być w tym przypadku zbyt długa. Materiały prasowe Jeśli masz figurę gruszki Osoba o sylwetce gruszki powinna pamiętać, że w przypadku marynarki musi kierować się zasadą równowagi pomiędzy górą a dołem stylizacji. Kłopotliwe, wąskie ramiona idealnie zamaskuje model z mocno zarysowaną ich linią. Idealnym rozwiązaniem jest także inwestycja w marynarki wykonane ze sztywnych materiałów, które nadadzą sylwetce charakteru. Gruszki powinny wybierać modele o długości sięgającej bioder, mające wycięcie w talii oraz szerokie klapy. Materiały prasowe Jeśli jesteś klepsydrą Sylwetka klepsydry jest najbardziej elastyczną ze wszystkich wskazanych, ponieważ pasuje do niej praktycznie każdy model marynarki. Dlatego w tym sezonie mogą z powodzeniem zwrócić uwagę na modne, oversize’owe modele w męskim kroju, z dwurzędowym zapięciem. Materiały prasowe Twoja figura to prostokąt Sylwetka prostokąta określana jest także mianem chłopięcej. Żeby perfekcyjnie dobrać marynarkę wystarczy pamiętać o kliku zasadach, a nalezą do nich: rezygnacja z poduszek na ramionach, obecność paska w talii czy odpowiednią długość. A ta ostatnia może sięgać nawet do połowy ud. Jeśli dodamy do tego najmodniejszy, wrzosowy kolor – mamy niekwestionowanego lidera stylizacji jesiennych! Materiały prasowe Materiał Partnera: Domodi.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze