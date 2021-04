Marzena Rogalska świętuje urodziny. Pokazała wyjątkowe zdjęcie

Życiowe zmiany

Jednocześnie przyznała, że impulsem do rezygnacji z pracy w telewizji publicznej był Ogólnopolski Strajk Mediów.

Urodzinowe zdjęcie

Urodzinowe zdjęcie również zostało wykonane w domu, a Rogalska pozuje do niego bez makijażu, prawdopodobnie w piżamie, za to z wielkim pudełkiem kwiatów w jednej dłoni i balonami w drugiej.

W komentarzach nie zabrakło życzeń od przyjaciół, znajomych i wiernych fanów. Przyłączyły się do nich m.in. Ada Fijał, Joanna Koroniewska czy Magda Steczkowska. W komentarzach zaś mogliśmy przeczytać: "Wszystkiego, co najlepsze na tym świecie" czy "Pięknego życia pani Marzenko".

My również życzymy pani Marzenie wszystkiego, co najlepsze, dużo zdrowia i spełnienia marzeń!

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!