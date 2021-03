Marzena Rogalska ma wsparcie wielu osób. Jednak ten sms ją zaskoczył

Przyjaźń? Tylko na ekranie

Siła kobiet

- Dzwonię do mojego partnera i mówię: "Wracam do domu". I on mówi: "Słuchaj, twoje sąsiadki, wszystkie cztery były tu dwukrotnie". Przyszły z winem, chciał je zaprosić do domu, ale powiedziały: "Nie, nie, nie. To wy już sobie tu świętujcie". I ja potem dzwonię do Gośki [sąsiadka – red.] i mówię, że "Mówił mi mój facet, że byłyście", a ona: "Tak, chciałyśmy ci dać lajka, chciałyśmy cię wesprzeć".

Okazuje się, że wzruszeniom i nastrojowi chwili po wizycie sąsiadek uległ także partner dziennikarki. - Ja nawet nie wiem do końca, jakie one mają poglądy. My się wspieramy, my sobie pomagamy, mamy nawet klucze do swoich domów. To było tak cudowne, tak wspaniałe. Mój partner mówi: "Marzenko, jak one we cztery stały pod naszymi drzwiami, to ja się tak wzruszyłem, że otworzyłem to wino" – opowiedziała Rogalska.