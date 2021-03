Marzena Rogalska zrezygnowała z "Pytania na Śniadanie". Prezenterka ma wsparcie Ewy Drzyzgi

Lawina wsparcia po odejściu z Telewizji Publicznej

"Wyrzuć́ z serca wszystkie troski, żale, lęk, ból, wszystko, co robi w nim tłok i ciemność. Zrób miejsce na światło i prawdziwe spotkanie" – miała powiedzieć Marzenie Rogalskiej prowadząca Dzień Dobry TVN Ewa Drzyzga". Kto wie, może to początek współpracy?

Co teraz z Marzeną Rogalską?

"Pojawiły się od razu, jednak daje sobie czas. Chce, by to wszystko było zrobione z sercem i na moich warunkach. (...) Znając życie, to w centrum znów będzie człowiek, bo właśnie za to kocham dziennikarstwo" - zakończyła gwiazda.