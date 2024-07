Masz w ogródku? Natychmiast dzwoń po służby

Rdestowiec ostrokończysty, znany również jako rdestowiec japoński, to roślina, której lepiej nie mieć w ogrodzie. Jej hodowla w Polsce jest zakazana, a za złamanie zakazu grożą surowe kary. Dlaczego warto ją rozpoznać i usunąć z naszego otoczenia?

Rdestowiec ostrokończysty to niebezpieczna bylina, która potrafi osiągnąć nawet trzy metry wysokości. Roślina ta charakteryzuje się długimi, dwumetrowymi pędami, które rozkładają się nad ziemią, zabierając dostęp do słońca innym gatunkom roślin w pobliżu.

Ze względu na delikatne, białe kwiaty, rdestowiec został sprowadzony do Europy z Azji jako roślina ozdobna. Szybko jednak okazało się, że jego agresywny charakter i błyskawiczne tempo rozprzestrzeniania się stanowią poważne zagrożenie dla lokalnych gatunków.

"Może wyrządzić wiele szkód w domu, przedostając się przez ściany, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak go rozpoznać" — dodał. Należy więc wiedzieć, że rdestowiec japoński ma czerwone pędy, liście w kształcie serca lub łopaty o żywym, zielonym kolorze, a późnym latem wypuszcza małe grona kremowych kwiatów . Warto również zwrócić również uwagę na łodygi byliny, które są puste.

Rdestowiec ostrokończysty stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Gęste zarośla tworzone przez tę roślinę zacieniają pola uprawne, uniemożliwiając ich użytkowanie. Co więcej, rdestowiec wpływa negatywnie na właściwości fizykochemiczne gleby, prowadząc do jej degradacji i zubożenia gatunków roślin. Szkody wyrządzane przez rdestowiec wykraczają poza aspekt naturalny. Agresywne korzenie tej rośliny uszkadzają nawierzchnie dróg i chodników, niszczą ścieżki, kostkę brukową, a nawet fundamenty budynków.

Ze względu na niszczycielski wpływ, uprawa rdestowca ostrokończystego jest w Polsce prawnie zakazana. Osoby, które zauważą tę roślinę na swojej działce, powinny niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby. Pozbycie się rdestowca wymaga specjalistycznych metod. Roślina ta rozmnaża się za pomocą podziemnych kłączy, co sprawia, że wycięcie nadziemnych części nie jest wystarczające. Konieczne jest łączenie metod mechanicznych, chemicznych i biologicznych.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!