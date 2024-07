Zmarła na raka. Nie zdążyła spełnić największego marzenia

Shannen Doherty doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że śmierć może nadejść w każdej chwili. Aktorka, znana m.in. z serialu "Beverly Hills, 90210" starała się jak najlepiej wykorzystać czas, który jej pozostał. Do końca spędzała czas z przyjaciółmi, kontaktowała się z fanami i walczyła o swoje życie. Nie dane jej jednak było zaznać smaku macierzyństwa. Jakiś czas temu zdradziła, że nie wykluczała żadnej z możliwości, dzięki której mogłaby spełnić to marzenie.

W 2015 r. Shannen Doherty dowiedziała się, że ma raka piersi. Aktorka od razu przystąpiła do leczenia, co przyniosło oczekiwane rezultaty. Dwa lata później gwiazda ogłosiła, że choroba jest w remisji. Spokój jednak nie trwał długo. W 2019 r. nowotwór powrócił i to ze zdwojoną siłą. 13 lipca 2024 gwiazda zmarła w wieku 53 lat.