Marzysz o zmniejszeniu widoczności zmarszczek? Czas na serie FILLER Simply Nature

Daria Prochenka współzałożycielka marki Clochee, która nota bene udzieliła swojego wizerunku do promocji kosmetyków, tak mówi o nowościach:

"Seria FILLER to 4 produkty, które staną się Twoimi najbliższymi przyjaciółmi w codziennej drodze ku pięknej i wygładzonej skórze."

Kurze łapki to drobne zmarszczki mimiczne, pojawiające się w zewnętrznych kącikach oczu. Zaczynają być widoczne już około 25. roku życia. Wszystko dlatego, że skóra wokół oczu jest niezwykle delikatna i wymaga szczególnej opieki. Ludziom, którzy dużo się śmieją, są bardziej ekspresywni w swojej mimice czy przebywają więcej na słońcu, skóra wokół oczu starzeje się szybciej, a oznakami tego mogą być właśnie kurze łapki. Wiele osób twierdzi, że kurze łapki mogą dodawać uroku i tak jest, jednak są też tacy, którzy nie czują się z nimi dobrze, szczególnie kiedy one się pogłębiają i utrwalają.

Dla takich osób Simply Nature by Clochee ma idealny produkt . Krem-reduktor kurzych łapek zawiera składniki, które redukują kurze łapki, ujędrniają i napinają skórę wokół oczu, oraz modelują kontur oka. Dzięki zawartości BEAUTIFEYE™, aktywnego kompleksu, skóra będzie wyglądać młodziej i bardziej świeżo. A dzięki kompleksowi liftingującemu, który zachowuje się jak druga skóra i tworzy na jej powierzchni biomimetyczną sieć naśladująca jej właściwości i funkcje, zmarszczki będą wygładzone, a skóra pełna blasku. Ciesz się piękną skórą wokół oczu!

Pamiętajmy natomiast, że kremów z SPF powinniśmy używać przez cały rok, niezależnie od pogody, by nie narażać skóry na fotostarzenie i zachować jej zdrowie.

I tu pomocną dłoń wyciąga ku nam Simply Nature by Clochee, ze swoimi kosmetykami z serii FILLER do ochrony przeciwsłonecznej. Kremy te nie tylko ochronią skórę, ale również doskonale ją wypielęgnują. W linii tej dostępne są dwa kremy SPF30 oraz SPF50.

SPF30 FILLER to nie tylko całoroczny krem z ochroną UV, to również Nawilżający krem antyoksydacyjny, który codziennie rano zadba o nawilżenie i wygładzenie skóry. Zawiera 3 organiczne, fotostabilne filtry, które zapewniają skórze ochronę przed promieniowaniem UVB i UVA. Promieniowanie UV uszkadza barierę ochronną skóry i powoduje zaburzenia w jej nawilżeniu. Dlatego też kluczowymi składnikami aktywnymi w SPF30 Nawilżającym kremie antyoksydacyjnym jest ceramid NP, który wzmacnia barierę ochronną skóry, a także nowoczesny mechanizm nawilżający, który wykorzystuje technologię Hydraconcept 3D. Jej efektywność działania wzmacniana jest przez roślinny kolagen, który nie tylko ogranicza TEWL (transepidermalną ucieczkę wody), ale także widocznie wygładza skórę, co stanowi pożądany efekt w porannej pielęgnacji.