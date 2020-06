WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne twarz + 2 masażmasaż twarzy Joanna Wróbel 1 godzinę temu Masażery do twarzy – jakie są ich rodzaje? Jak stosować masażer do twarzy? Masaż twarzy to zabieg, na który wcale nie trzeba wydawać majątku w gabinecie kosmetycznym - można go wykonać w zaciszu swojej łazienki. Regularne masowanie skóry twarzy przynosi wiele korzyści i doskonale wpływa na kondycję cery. Masaż można wykonywać palcami, ale lepsze efekty można osiągnąć stosując przeznaczone do tego celu masażery. Jakie urządzenia do masażu twarzy dostępne są w sklepach? Jaki masażer wybrać i jak go stosować? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Kamień Gua Sha ma formę płaskiej płytki (Getty Images) Masażery do twarzy – jakie są korzyści z masażu twarzy? Regularne masowanie twarzy wpływa pozytywnie na kondycję skóry:

• Poprawia mikrokrążenie krwi,

• Zwiększa ukrwienie komórek twarzy,

• Poprawia odżywienie i dotlenienie skóry,

• Ułatwia usuwanie szkodliwych substancji. Dzięki takiemu działaniu masaż pozwala spowolnić procesy starzenia, a nawet może spłycić istniejące zmarszczki, w związku z czym stosowanie masażerów jest dobrą alternatywą do inwazyjnych zabiegów odmładzających. Skóra staje się gładsza i bardziej promienna, ale masaż może wpłynąć również na owal twarzy i poprawić jej kształt. Odpowiednie stosowanie masażera pozwala na wysmuklenie twarzy, zlikwidowanie drugiego podbródka czy uwydatnienie kości policzkowych. Pierwsze efekty, czyli ujędrnienie skóry i delikatna poprawa kolorytu są widoczne już po kilku użyciach. Rodzaje masażerów - jaki wybrać? Skoro wiesz już, dlaczego warto wykonywać masaż twarzy, czas dowiedzieć się, jaki masażer najlepiej wybrać. Wprawdzie skórę twarzy można masować nawet dłońmi, jednak dedykowane do tego urządzenie sprawi, że zabieg będzie bardziej przyjemny i przyniesie lepsze efekty. Stosując masażer łatwiej o odpowiedni nacisk na tkanki skóry, a niektóre urządzenia dodatkowo masują skórę dzięki funkcji wibracji. Najbardziej popularne są ręczne masażery wykonane z kamienia lub metalu, chętnie stosowane są również masażery elektryczne. 1. Wałek jadeitowy – popularność takich masażerów zaczęła się w Azji, jednak obecnie rollery z jadeitu są znane i lubiane na całym świecie. Dzięki temu, że masażer jest wykonany z kamienia, jest delikatnie chłodny, zwęża pory skóry, redukuje obrzęki i ujędrnia skórę twarzy. Masaż takim wałeczkiem jest bardzo przyjemny i odprężający, dlatego warto wykonywać go codziennie podczas wieczornej pielęgnacji. Zazwyczaj wałki mają dwie końcówki - jedna jest przeznaczona do masażu większych obszarów twarzy, a druga do masowania delikatniejszych fragmentów, na przykład skóry w okolicach oczu. Alternatywą do wałków z jadeitu są takie wykonane z różowego kwarcu, kryształu górskiego lub ametystu. 2. Kamień Gua Sha – podobnie jak jadeitowy wałek pochodzi z Azji, a dokładniej z Chin. Masażer ma formę płaskiej płytki, pozwala na dość duży nacisk na tkanki twarzy, dzięki czemu masaż silnie pobudza odprowadzanie limfy i poprawia krążenie. Na początku używania kamienia należy stosować go bardzo delikatnie, zabieg nie może powodować bólu ani dyskomfortu. 3. Derma roller z miedzianymi wypustkami – mniejsze lub większe wypustki sprawiają, że nakładane na skórę kosmetyki znacznie lepiej się wchłaniają. Masaż pozwala również na zniwelowanie napięcia twarzy, skóra staje się uelastyczniona i lepiej odżywiona. Dodatkowo, miedź ma działanie przeciwzapalne i antybakteryjne, dzięki czemu sprawdzi się w przypadku cery problematycznej. 4. Masażer elektryczny - dostępne są masażery z różnymi końcówkami o kształtach, które sprawdzają się do kilku rodzajów zabiegów. Często elektryczne masażery można obsługiwać z użyciem aplikacji, dzięki czemu dokładnie wiadomo, jak długo masować daną część twarzy. Dodatkowo, takie masażery dają możliwość ustawienia odpowiedniej dla danego typu skóry prędkości obrotów lub siły nacisku. Rodzaj masażera należy dopasować do potrzeb skóry i efektów, jakie chce się osiągnąć. Zabieg z użyciem masażera elektrycznego łatwiej wykonać, ponieważ nie trzeba dostosowywać siły nacisku ani kontrolować czasu trwania masażu. Masażer wykonany z metalu lub kamienia ma jednak ważną zaletę. Takie urządzenie można włożyć na chwilę do lodówki, a następnie wykonać drenujący masaż, który zmniejszy opuchliznę i obrzęki. Masaż chłodnym masażerem będzie doskonały na wszelkie oznaki zmęczenia, szczególnie z rana. Jak używać masażerów - instrukcja, porady Sposób użycia masażera zależy od jego rodzaju. Przykładowo, wałkiem z jadeitu należy masować twarz od wewnętrznych partii w kierunku węzłów chłonnych, natomiast masażery elektryczne często dają najlepsze efekty, gdy wykonuje się koliste ruchy. Z każdym rodzajem masażera należy się obchodzić delikatnie, podczas zabiegu nie można ciągnąć skóry ani zbyt mocno naciskać na twarz. Kluczowe jest regularne stosowanie masażera. Zaleca się, żeby masaż twarzy przeprowadzać codziennie, najlepiej jednocześnie nakładając na skórę odżywczy krem lub serum. Przed masażem konieczne jest dokładne oczyszczenie skóry twarzy.