Maść z apteki za kilka zł. Nawilża usta lepiej niż balsam

W dobie ogromnego wyboru kosmetyków dostępnych w drogeriach łatwo zgubić się w gąszczu ofert. Jednak nie zawsze to, co popularne, jest najlepsze. Okazuje się, że skuteczny może być kosmetyk dla młodych matek, a dokładniej maść na brodawki sutkowe .

Maść na brodawki sutkowe to nic innego, jak maść z lanoliną, czyli prawdziwy skarb w pielęgnacji skóry. Ma właściwości głęboko nawilżające i regenerujące . Lanolina tworzy na powierzchni skóry ochronny film, który zapobiega utracie wilgoci. To szczególnie ważne w chłodniejsze dni, kiedy nasze usta narażone są na działanie zimnego powietrza.

Sam skład jest zupełnie bezpieczny, by użyć go na czerwień wargową. Świadczy o tym fakt, że maść można nakładać na brodawki sutkowe w okresie karmienia piersią. Skoro jest bezpieczna dla niemowlaka , możemy być pewni, że nie zaszkodzi podczas nakładania jej w okolicy ust . Dzięki temu produktowi usta mogą pozostać miękkie i gładkie przez długi czas.

Popularne balsamy do ust kosztują sporo, a efekty bywają bardzo przeciętne. Cena maści z lanoliną waha się w od 10 do 25 złotych za ok. 40 gramową tubkę. W tej cenie, w drogerii znajdziemy ochronne pomadki, które mają zaledwie ok. 6 gramów produktu. Nie warto przepłacać.