Działa jak odkurzacz na pryszcze. W aptece kupisz za pięć złotych

Każdy zna to nieprzyjemne uczucie, kiedy pod skórą zaczyna pojawiać się bolesny pryszcz, mimo że jeszcze go nie widać. Najgorszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wyciskanie, które może prowadzić do uszkodzenia skóry, stanów zapalnych oraz nieestetycznych przebarwień i blizn. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest użycie sprawdzonego środka.