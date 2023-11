Zmarszczki palacza zaczną znikać. Wystarczą dwa produkty z kuchni

Biegną od boków nosa w dół aż do ust – potocznie nazywa się je zmarszczkami palacza, ta nazwa wiąże się z ułożeniem ust podczas zaciągania się papierosem. Mogą na nią wpływać czynniki mechaniczne takie jak właśnie palenie, picie z butelki czy żucie gumy, ale to nie one są za nie odpowiedzialne.