Maść za 4 zł najlepsza w rankingach. Koniec z suchymi dłońmi

Płyn do dezynfekcji – kto by pomyślał, że to temat tak kontrowersyjny. W tramwaju, u kosmetyczki czy w kolejce do kasy, już nie raz można było usłyszeć soczyste wymiany zdań, gdzie jedna strona upominała przed "roznoszeniem chorób", a druga broniła praw do własnej bariery hydrolipidowej skóry. O ile dostosowywanie się do reguł w miejscach publicznych jest słuszne, to nie warto wpadać w panikę i przesadzać z ilością płynu do dezynfekcji – w domu czy w zdrowym środowisku. To niszczy naturalną powłokę ochronną skóry, a ponadto środki w sprayu niekorzystnie wpływają na układ oddechowy.