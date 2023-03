Mascara i odżywka w jednym. Pięknie tuszuje i pielęgnuje rzęsy

Mascara wzmacniająca rzęsy Dermena

Formuła mascary Dermena została opracowana w taki sposób, by nie tylko podkreślać rzęsy, ale także wzmacniać je i regenerować. Hamować ich nadmierne wypadanie oraz wspomagać proces ich wzrostu, a do tego nadawać im intensywny czarny kolor. Tusz ma odżywczo-regenerujący skład z prowitaminą B5, kreatyną, proteinami z ryżu i wyciągiem z oleju palmowego, które poprawiają kondycję rzęs i chronią je przed niekorzystnym wpływem środowiska zewnętrznego oraz nadmierną łamliwością. W efekcie rzęsy stają się dłuższe, grubsze i zagęszczone. Do tego mascara wydłuża i rozdziela rzęsy, nie skleja ich, nie sypie się i nie podrażnia nawet wrażliwych oczu.