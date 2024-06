Maskowała swój ból. "To pokerowa twarz"

W miniony piątek na oficjalnym Instagramie księżnej Kate i księcia Williama pojawiło się nowe zdjęcie. Kate Middleton poinformowała, że pojawi się na Trooping the Colour, paradzie z okazji urodzin króla. To jej pierwsze publiczne wystąpienie od czasów ogłoszenia choroby.

W opublikowanym przez siebie wpisie wyznała, że weźmie udział w kilku tegorocznych wydarzeniach, jednak nie planuje jeszcze powrotu do pracy. Zgodnie z zapowiedzią, uczestniczyła w tegorocznej paradzie. Ekspert od mowy ciała, Darren Stanton przeanalizował jej wystąpienie. - Patrząc na zdjęcie Williama i Kate widać, że przybrała sztuczny uśmiech. Miała "pokerową twarz" - tłumaczył.

Księżna Kate pojawiła się na corocznej paradzie z okazji urodzin króla. To jedno z najważniejszych wydarzeń w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Oczy całego świata były skierowane na Kate. Było to pierwsze publiczne wystąpienie księżnej od ponad 7 miesięcy. Ostatni raz była widziana zaraz po Bożym Narodzeniu.

W styczniu przeszła operację jamy brzusznej i wycofała się z życia publicznego , co wywołało falę spekulacji. W mediach pojawiło się mnóstwo informacji dotyczących nagłego zniknięcia księżnej. Po trzech miesiącach ciszy Kate opublikowała nagranie, w którym wyznała, że zmaga się z chorobą nowotworową.

Na zdjęciach z królewskiej karocy widać, że księżna sili się na uśmiech. Nie mrużyła przy tym oczu czy kącików ust, co oznacza, że grymas nie był naturalny. Zdaniem specjalisty, Middleton mogła nie czuć się zbyt dobrze.

Na co dzień księżna Kate nie szczędziła uśmiechów i królewskiego "machania" dłonią. To popularny gest wśród członków rodziny królewskiej. W trakcie tegorocznej parady zrobiła to tylko kilka razy.