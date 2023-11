Masturdating zyskuje na popularności. Każdy powinien spróbować

Zagadkowa nazwa skrywa tak naprawdę prostą i niewinną czynność. Jest to randka z samym sobą. Termin składa się z połączenia dwóch słów: masturbacji i datingu, czyli po prostu randkowania. Brak chętnego towarzystwa podczas to jeszcze nie powód, aby odmawiać sobie drobnych przyjemności. Jeśli nie mamy z kim pójść na kawę czy do kina, zawsze możemy wybrać się sami. I w taki właśnie sposób znajdujemy się na "autorandce" albo randce solo.