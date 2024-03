Masz dość rybików? Jedna metoda sprawi, że uciekną, gdzie pieprz rośnie

Jeżeli potrzebujesz innych metod, spróbuj działania octu. Podgrzej szklankę produktu, a następnie przelej go do butelki ze spryskiwaczem. Do środka dodaj też dziesięć kropel olejku lawendowego i wymieszaj. Następnie spryskaj kryjówki rybików. Kolejnym skutecznym sposobem jest zastawienie "pułapki" pod postacią kawałka kartonu, na którym umieszczamy niewielką ilość miodu.