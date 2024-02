Rozeszły się po Polsce. Uważaj, by przypadkiem nie dotknąć

Karaluchy mogą pojawić się w domu niespodziewanie, a walka z nimi - ze względu na ich wytrzymałość i zdolności adaptacyjne - nie należy do najprostszych. W Polsce można spotkać aż 16 odmian tych owadów, a najczęściej są to karaczany wschodnie i prusaki. Walka z nimi jest trudna, jednak istnieją pewne domowe sposoby, które pomogą się ich pozbyć.

W domach pojawiają się niespodziewanie i można je po prostu przynieść na ubraniu czy obuwiu. Żywią się wieloma rzeczami, a przez to, że są bardzo szybkie i wytrzymałe - potrafią długo wytrzymać bez jedzenia i picia - walka z nimi nie jest taka prosta.

Przede wszystkim warto dbać o czystość w domu lub mieszkaniu i regularnie wietrzyć wszystkie pomieszczenia, by zapobiegać osadzaniu się wilgoci i tym samym nie stwarzać karaluchom dogodnych warunków do życia i rozwoju.

Zanim sięgniemy po drastyczne, chemiczne środki, można spróbować pozbyć się nieproszonych gości domowymi sposobami. Pierwszym z nich jest wysoka temperatura - należy spróbować nagrzać pomieszczenie, w którym występują, do około 60 stopni Celsjusza. Skuteczne w walce z karaluchami są też pułapki z octu, kawy lub alkoholu. Karaluchy, które spożyją te substancje lub trutkę, wracają do gniazd, a reszta grupy zatruwa się wydzielinami z ich ciał.

