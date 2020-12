Masz już noworoczne postanowienia?

Kolejny rok nieubłaganie zmierza ku końcowi. Rok, który być może w większości spędziłeś na zdalnej pracy lub nauce. Długie godziny w zamknięciu wymagają znalezienia hobby dającego nam frajdę. W nowym roku warto wyznaczać sobie zadania, dzięki którym zdobędziemy nowe umiejętności oraz znajdziemy sposób na zabicie nudy. Jeśli szukasz nowych wyzwań, trening fizyczny będzie jednym z ciekawszych i bardziej ambitnych. Poniżej przedstawiamy kilka postanowień noworocznych, które pozwolą ci aktywnie spędzić zbliżające się miesiące.

Budowa masy mięśniowej

Jeżeli chciałbyś w końcu nabrać mięśni, wykorzystaj nadejście nowego roku na rozpoczęcie treningów. Choć siłownie nadal pozostają zamknięte, twoim pierwszym krokiem ku przygodzie z ćwiczeniami może być domowa gimnastyka. Jej zaletą jest fakt, że ominie cię tłum oraz zyskasz czas, który inaczej musiałbyś poświęcić na dojazd.

Jedną z najprostszych metod budowania masy mięśniowej we własnych czterech ścianach jest trening ze sztangą. Ten sprzęt do ćwiczeń zna większość osób, a mimo to niejedna z nich nigdy nie odważyła się z niego skorzystać. Tymczasem jest to świetny sposób na nabranie mięśni i wyrzeźbienie sylwetki. Trenować ze sztangą może osoba o każdym stopniu zaawansowania. Wymienne obciążenia umożliwiają dostosowanie wagi do własnych potrzeb, a z czasem można również zwiększać podnoszony ciężar. Ćwiczenia tego rodzaju nie zajmują dużo czasu, a z pewnością urozmaicają codzienną rutynę i dają niesamowite efekty.

materiały partnera Media Expert/Sztanga Źródło: materiały partnera

Osoby preferujące trening z maszynami powinny spróbować aktywności fizycznej z wioślarzem magnetycznym. Jest to sprzęt do użytku domowego. Dzięki swojej uniwersalności pozwala ćwiczyć wiele partii mięśni: brzuch, grzbiet, łydki, pośladki, ramiona oraz uda. Wbudowany komputer z wyświetlaczem pozwala na bieżąco monitorować trening i obserwować postępy.

Poprawa kondycji

Dotychczas nawet krótki bieg za autobusem powodował u ciebie zadyszkę? W takim razie dobrym pomysłem na twoje noworoczne postanowienie jest poprawa kondycji. Możesz je zrealizować poprzez codzienne bieganie.

Jeśli nie jesteś fanem joggingu na zewnątrz ani nie lubisz wysiłku w upalne, chłodne czy deszczowe dni, możesz wykonać trening z domu. Bieżnia elektryczna to świetny zastępca tradycyjnego sposobu biegania, dostępny w zaciszu twojego pokoju. Dzięki niej nie musisz martwić się o dostosowany do pogody ubiór, a podczas ćwiczenia możesz puścić w tle ulubioną piosenkę lub włączyć odcinek serialu. Nowoczesne bieżnie posiadają tryby prędkości, które dostosowują się do ciebie, kiedy zmniejszasz lub zwiększasz tempo. Poza tym po treningu możesz złożyć bieżnię, zwalniając miejsce w pokoju.

materiały partnera Media Expert/Bieżnia elektryczna Źródło: materiały partnera

Nie lubisz biegania? Innym sposobem na wypełnienie postanowienia poprawy kondycji może być jazda na rowerze. Wcale nie musisz jednak zaopatrzać się w bidony, dodatkowe opony rowerowe, specjalne okulary czy stroje do jazdy. Rowery magnetyczne umożliwiają trening z domowego zacisza bez konieczności uzbrajania się w tonę sprzętu do kolarskich eskapad. Wbudowany komputer mierzy m.in. przebyte kilometry, spalone kalorie, puls czy prędkość. Regulacja oporu pedałów pozwala na trening zarówno początkującym, jak i osobom, które mają za sobą dłuższą przygodę z rowerem. Ten sposób na wypełnienie postanowienia noworocznego sprawi ci wiele przyjemności.

Oprócz biegu i jazdy na rowerku magnetycznym kolejnym dobrym pomysłem jest ćwiczenie na orbitreku magnetycznym. Z jego pomocą możesz trenować mięśnie nóg, rąk i tułowia jednocześnie. To urządzenie jest proste w obsłudze, a jego stylowy wygląd zachęca, by wpleść ćwiczenia na orbitreku do codziennej rutyny. Regularne treningi doprowadzą cię do spalenia zbędnych kalorii i poprawy wytrzymałości.