Masz już swój wymarzony biustonosz? Czas odświeżyć szufladę z bielizną

Czasem to kwestia dopasowania, czasem urokliwej koronki, którą ozdobiona krawędź miseczki, a czasem po prostu "to coś". Wymarzony stanik to dla każdego coś innego, a dla wielu osób po prostu jego brak. Nie kryjemy, ze w tych czasach bieliznę noś, jeśli chcesz, a nie dlatego, ze to obowiązek, ale jeśli już ubierasz w coś swój biust - to tylko w to, co naprawdę cię zadowala. Chińskiej tandecie, brzydkim straszydłom i ogólnie kiepskiej bieliźnie mówimy - dość!