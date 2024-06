Grzywna za kwiaty na balkonie. Jasny zapis w Kodeksie wykroczeń

Dla wielu mieszkańców bloków balkon pełni rolę mini-ogrodu. Hodują tam różnorodne kwiaty, zioła czy warzywa. Choć balkon jest częścią prywatną mieszkania, istnieje wiele ograniczeń dotyczących tego, co można na nim robić. Wspólnoty mieszkaniowe często przypominają, że balkon to przestrzeń należąca również do części wspólnej budynku, a naruszenie zasad może skutkować mandatem.