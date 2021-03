WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu #WSZECHMOCNE

Najnowsze Popularne #Wszechmocne Spełnione i niezależne. Dołącz do nas » Przejdź na #WSZECHMOCNE Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne #ŻYĆLEPIEJ + 3 poradnik kupującegoekspres ciśnieniowyekspres Agnieszka Jarosz Dzisiaj, 16-03-2021 14:09 Materiał partnera: Media Expert Masz ochotę na pyszną kawę? Co drugi mieszkaniec kraju nad Wisłą zaczyna dzień od kawy. W sumie każdego roku przeciętnie wypijamy 95 litrów tego napoju. Co prawda nie jesteśmy mistrzami w spożyciu małej czarnej, bo zajmujemy dopiero 11. miejsce na świecie, ale wynik z roku na rok idzie w górę. I jak tu nie mieć w domu ekspresu? Share Postaw na doskonały aromat kawy Źródło: Adobe Stock W ciągu ostatniej dekady spożycie kawy w Polsce wzrosło o ponad 80 proc. – tak wynika z badania Food Research Institute. Daleko nam jeszcze do czołówki, ale co ciekawe – pierwsze miejsce nie należy wcale do Włochów, ale do mieszkańców krajów skandynawskich, Szwajcarii, Belgi i Kanady. Badania pokazują też kawowe zwyczaje Polaków. Okazuje się, że panie wolą kawę z mlekiem, panowie zaś stawiają na espresso. Mocne. Zarówno w domu, jak i w pracy kawę zwykle pijemy z ulubionej filiżanki lub kubka. Najczęściej delektujemy się tym napojem w domu, pracy, rzadziej w kawiarniach lub stacjach. W każdym razie kochamy kawę – pod każdą postacią i w każdych warunkach. Do wyboru i koloru Zapach kawy o poranku, szczególnie wtedy, gdy niespiesznie wstajemy z łóżka napawa nas miłym nastrojem na cały dzień. Nie dość, że sam napój rozbudza, to jeszcze dodaje energii. Nie dziwi więc, że coraz chętniej myślimy o zakupie ekspresu. Nie dość, że przygotuje nam kremową, przepyszną kawę, to jeszcze zrobi to w kilka sekund. Na rynku jest w czym wybierać. Rodzajów ekspresów jest dość pokaźna liczba. Różne modele, rożne kolory i funkcje. Od maszyn ciśnieniowych z młynkiem, poprzez przelewowe aż do kapsułkowych. Najbardziej prostym w obsłudze i pochłaniającym najmniej czasu urządzeniem jest ekspres z młynkiem. Wystarczy tylko wcisnąć odpowiedni guzik i mamy świeżutką kawę na „dzień dobry”. Jedyne o czym musimy pamiętać, to dosypać ziaren do pojemnika. Wybierając ekspres warto zastanowić się nad jego przeznaczeniem – bo inny możemy kupić do domu, inny do biura, a jeszcze inny do restauracji. Tutaj główną rolę odgrywać będzie wydajność. Jednakże możemy zastosować inne kryteria wyboru – na przykład design lub kolor, który ma się nam wpasować do kuchni albo szeroka gama napojów do wyboru. Jednym przypasuje ekspres z pojemnikiem na mleko, a innym z wężykiem, który można umieścić bezpośrednio w opakowaniu z mlekiem. Może też być tak, że ktoś pokocha kolorowy wyświetlacz, a inny ekspres z możliwością samooczyszczenia. Dlatego dziś prezentujemy najlepsze (15- i 19-barowe) ciśnieniowe ekspresy, do kawy mielonej i ziarnistej, różniące się wyglądem, funkcjami, możliwościami a także ceną. Ekspres DELONGHI Dinamica ECAM 353.75.B Zakochać się w nim mogą miłośnicy kaw z dodatkiem mleka zimnego, ciepłego lub spienionego. Ekspres zrobi nam 14 różnych napojów, w tym cappuccino, latte, macchiato lub flatwhite. Dzięki rozbudowanej funkcji Moja Kawa można dopasować każdy przepis do własnych upodobań. Możemy dodać więcej mleka, kawy albo ustawić moc napoju. Nie ma dotykowego ekranu, ale za to szereg dodatkowych funkcji – m.in. programator twardości wody, regulowany adapter, który dostosujemy do wielkości podstawionego kubka, wyświetlacz, sygnał dźwiękowy informujący o zaparzeniu kawy, automatyczne wyłączanie, funkcja Long i oszczędzania baterii. Ekspres, co warto podkreślić posiada także cichy, stalowy młynek. Cena przystępna, proporcjonalna do oferowanych możliwości. Ekspres DELONGHI Dinamica ECAM 350.75.S Adresowany dla koneserów małej czarnej - aromatycznego espresso, coffe long, doppio, ristretto czy espresso lungo – z możliwością parzenia do dwóch filiżanek jednocześnie. Mamy też możliwość przygotowania kilku różnych zestawów kaw z mlekiem. Większość funkcji w urządzeniu pokrywa się z tymi prezentowanymi w poprzednim ekspresie tej samej marki. Cenowo też są też zbliżone. Dinamica ECAM 350.75.S posiada natomiast nowoczesny system grzewczy aż 2 Termobloków. Co to oznacza? Że dzięki nowoczesnemu systemowi grzewczemu kawa przygotowywana jest w idealnej temperaturze, która dodatkowo wyeksponuje smak napoju. Pierwszy Termoblok odpowiada za przygotowanie kawy, drugi mleka. Ekspres SIEMENS EQ.6 Plus TE651209RW Ekspres jest prosty w obsłudze. Aby napić się dobrej kawy wystarczy uzupełnić składniki i wybrać przepis. Co prawda nie ma pojemnika na mleko, ale za to specjalny wężyk, który umieszcza się bezpośrednio w kartonie. Urządzenie oferuje 6 różnych napojów – Cappuccino, Crema, Espresso, Espresso machiato, kawę mleczną i Late Machaito. Każdy z nich może być ustawiony na odpowiednią moc, w tym także aromaDouble Shot. Dzięki funkcji individualCup Volume ekspres potrafi dopasować rozmiary kaw do pojemności filiżanek lub kubków. Atutem są też wbudowane systemy - autoMilk Clean, który automatycznie myje moduły spieniania mleka oraz calc'nClean, który w jednym cyklu czyści i odkamienia urządzenie. Ekspres DELONGHI ECAM 23.460.B To najtańszy ekspres w tym zestawie. Co prawda można na nim zrobić tylko trzy rodzaje kaw, ale ma za to cichy, wytrzymały młynek z regulacją mielenia, co pozwala za zaparzenie idealnego naparu z różnych odmian kawy. Graficzny wyświetlacz LCD dla intuicyjnej obsługi oraz menu w języku polskim zapewniają jego łatwą eksploatację i wygodę użytkowania. Ciekawą funkcją jest opcja regulacji wysokości adaptera do kawy. Oznacza to, że można przygotować kawę w filiżance, wysokim kubku, a także 14-centymetrowej szklance do latte macchiato. Ta regulacja sprawia, że kawa nie rozpryskuje się podczas nalewania. Plusem jest także możliwość automatycznego wyłączania ekspresu i program oszczędzania energii. Ekspres JURA S8 Piano Black (EA) Cena za urządzenie jest dość wysoka, ale ekspres wyróżnia się ciekawym designem i mnóstwem funkcji. Klasyczny styl powoduje, że idealnie wkomponuje się w każdą przestrzeń. Wśród jego szczególnych cech na uwagę zasługują: kolorowy i dotykowy 4,3-calowy wyświetlacz, dzięki któremu obsługa jest bardzo prosta, możliwość personalizacji aż 15 zestawów kawowych i automatyczne czyszczenie systemu mleka. Natomiast kawy - Cappuccino, Latte Macchiato, Flat White i Cafe Late urządzenie zaparza za jednym dotknięciem ekranu. Profesjonalna dysza spieniająca przygotuje zarówno ciepłe, jak i spienione mleko. Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej przygotuje z kolei idealne espresso. Smak i aromat napoju zapewnia największa, 16-gramowa jednostka zaparzająca. Ekspres DELONGHI PrimaDonna Soul ECAM 610.55.SB Urządzenie o ciśnieniu 19 barów, oprócz funkcji, jakie pojawiły się w poprzednich modelach ma duży dotykowy, kolorowy wyświetlacz oraz aplikację mobilną. Dzięki niej możemy połączyć się z ekspresem ze swojego telefonu – z każdego miejsca poza domem. COFFEE LINK App umożliwia bowiem zdalne przygotowanie wybranego napoju, jego personalizację, posiada także możliwość przygotowania zupełnie nowego napoju. Zakres oferowanych przez to urządzenie napojów jest szeroki – od Americano, Caffe Latte, Cappuccino, Dopio, Espresso, Espresso Machiato, poprzez kawę czarną, Flat White, Latte Machiato, gorącą czekoladę, aż pod herbaty - czarną, oolong czy zieloną. Model posiada innowacyjny system spieniania mleka LatteCrema z technologią dwóch oddzielnych układów hydraulicznych i precyzyjną kontrolą elektroniczną. Cena ekspresu, jak na mnóstwo właściwości – do zniesienia. Ekspres KRUPS Evidence One EA895E Prosty, niemalże minimalistyczny. Elegancki. Ma funkcję podgrzewania filiżanek, pięć stopni mielenia kawy, szwajcarski młynek i funkcję wykrywania pustego pojemnika. Bez zasobnika na mleko, za to z wężykiem. Posiada możliwość zrobienia dwóch kaw jednocześnie i to za jednym dotknięciem. Zmielona kawa poddana jest sile nacisku równej 30 kg. Takie rozwiązanie zapewnia doskonałą moc ubicia ciastka kawowego i aromatycznego zaparzenia. Ekspres wyróżnia się tym, że daje możliwość osobistego ustawienia każdego z 12 gorących napojów dzięki Menu Ulubione. Posiada 17 automatycznych programów i wiele przepisów na espresso, czarną kawę i herbatę. Poza tym możemy ustawić sobie dodatkowo moc napoju w funkcji dark oraz extra shot. Intuicyjny dotykowy wyświetlacz OLED i kolorowe ikonki napojów pozwalają na precyzyjną i łatwą obsługę ekspresu. Cena niewygórowana, przystępna. Ekspres SIEMENS EQ.9 TI924301RW Stal szlachetna To ekspres o ciśnieniu 19 barów. Prosty w obsłudze. Zaletą jest jego cicha praca. Ceramiczny młynek, który ma aż trzy rodzaje mielenia - jest bowiem szczelnie zamknięty. Inteligentny system sensoFlow powoduje, że urządzenie uwydatnia smak kawy dzięki odpowiedniej temperaturze jej parzenia. Innowacyjny kolorowy wyświetlacz TFT też robi wrażenie. Stanowi on idealne dopełnienie wizjonerskiego designu. Można nim łatwo nawigować i intuicyjnie obsługiwać. Na uwagę zasługuje System individualCoffe, który przechowuje imiona i preferencje nawet sześciu użytkowników. Zapamiętuje moc kawy i rozmiar filiżanki. Poza tym posiada wiele znanych nam funkcji- możliwość zrobienia dwóch kaw jednocześnie, system czyszczenia i odkamieniania, adapter do układu spieniania mleka, automatyczne odłączenie od zasilania. Oferuje siedem różnych rodzajów napojów. Materiał partnera: Media Expert